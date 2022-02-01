В ВОЗ заявили, что волна заражений «омикроном» будет мощной, но короткой

Фото: Максим Платонов

При распространении штамма коронавируса «омикрон» волна заражений будет мощной, но короткой. Об этом рассказал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Он отметил, что Россия входит в число стран, где «омикрон» сейчас распространяется наиболее активно. Необходимо соблюдать такие рекомендации, как вакцинация (в том числе бустерная вакцинация и ревакцинация), масочный режим, проветривание, а также повышение уровня доступности медицинских услуг, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Сегодня в России был установлен новый антирекорд по суточному приросту заболевших COVID-19. За сутки коронавирус выявили у 125 836 человек. Рекордные показатели зафиксированы и в Татарстане, где за сутки обнаружили 777 зараженных COVID-19.

Диана Жиленкова