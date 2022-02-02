Попова заявила, что коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань

В ходе мутации коронавирус утратил способность самостоятельно проникать в легочную ткань. «Омикрон» поражает органы верхних дыхательных путей, не вызывая тяжелого течения болезни, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



Постоянное изменение вируса — свойство, без которого он не может жить. Он ищет форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой формы вирус утратил один из рецепторов, который обеспечивал его способность проникать в легочную ткань, сказала она «РИА Новости».

Сейчас COVID-19 в основном поражает органы верхних дыхательных путей и вызывает трахеит. Несмотря на то, что «омикрон» не вызывает тяжелых течений болезни, наблюдаемых у ранее выявляемых штаммов, пока нельзя точно сказать, какие осложнения он может вызывать. С момента его появления прошло мало времени, предупредила глава Роспотребнадзора.

Фото: realnoevremya.ru

Попова заявила, что привитым от коронавируса после контакта с больным не нужно соблюдать семидневную самоизоляцию при отсутствии симптомов и исключила введение в России локдауна.

Маргарита Головатенко