В челнинской поликлинике приняли максимальное количество пациентов за всю пандемию

Челнинская поликлиника №7 зафиксировала рекорд обращений за весь период пандемии. За сутки в «красной зоне» и на дому приняли 490 пациентов. В прежние пики пандемии число обращений не превышало 250—280 человек в день.



В поликлинике для пациентов с температурой организовали отдельный вход, медбригады усилены врачами. В холле «красной зоны» места для приема огорожены ширмой. Люди ждут в очередях по 3—4 часа.

Ситуация с увеличенным наплывом пациентов наблюдается во многих медучреждениях. Так, во взрослой поликлинике №6 пациенты продолжали приходить и вечером, а «красная зона» уже была переполнена. В районе 18.00 из дежурного кабинета вышла врач и попросила больше не занимать очередь, потому что до 19.00 не успеет принять весь поток. Она попросила людей прийти на прием утром, но из очереди никто не ушел. Медик уже была на грани срыва.

Даже после 19.00 в коридорах осталось около двадцати пациентов, сообщили Chelny-biz.ru.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. На данный момент в РТ на карантин отправили около 400 классов, почти четверть из них приходится на Набережные Челны, где превышен эпидпорог по ОРВИ. В целом по республике зарегистрировано 27 862 случая заболевания ОРВИ, у 29 человек выявлен вирус гриппа.

Маргарита Головатенко