Главное о коронавирусе на 1 февраля: отрицательные ПЦР-тесты у инфицированных, симптомы нового вида «омикрона»

Фото: Максим Платонов

7% компаний РТ отправили сотрудников на удаленку

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 777 новых случаев COVID-19. Всего на 1 февраля в республике зарегистрировано 49 642 случая заражения инфекцией. Выздоровели за весь период 39 348 человек, в том числе 220 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 594 человека, за сутки — 7.

В Татарстане закрыли 10 школ из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Заинском, Лаишевском, Мензелинском, Тетюшском районах. На разобщение вывели классы в 252 школах. Накануне количество обучающихся, не прошедших контроль утреннего фильтра, составляло 307 человек.

В январе Управление Роспотребнадзора по Татарстану проверило соблюдение антиковидных норм на 722 объектах промышленности, транспорта, общепита, сферы услуг, продовольственной и непродовольственной торговли, в медицинских и образовательных учреждениях. Нарушения обнаружили у 168 субъектов. Самые частые нарушения — работа персонала без масок, отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции, устройства для обеззараживания воздуха, запаса масок, графика проведения влажной уборки, дезинфекции и проветривания, контроля температуры тела сотрудников, применения антисептиков вирулицидного действия.

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина на концерте в Казани 30 января попросила охрану «не трогать» поклонников из-за коронавирусных мер. Она заявила, что на концерте каждый волен делать что хочет — сидеть в кресле и просто слушать или же танцевать около сцены.

Фото: скриншот видео

В Татарстане за минувшие сутки привились от COVID-19 3 237 человек, с начала кампании — 2 393 179 человек. 1 885 652 жителя республики получили вторую дозу вакцины. Ревакцинацию в республике прошли 189 402 человека.

Согласно исследованию, проведенному сервисом по поиску работы Superjob, в Казани из-за распространения штамма «омикрон» 7% компаний отправили или планируют отправить сотрудников на удаленный режим работы. В 35% организаций сотрудники уже работают на удаленке, что на треть меньше, чем во второй половине октября 2021 года.

Матч между казанским волейбольным клубом «Динамо-Ак Барс» и турецким «Фенербахче» перенесен на 11 февраля. Причиной стал карантин по коронавирусу в турецкой команде. Изначально игра должна была пройти 3 февраля.

Фото: dinamo-kazan.com

Приостановлены профосмотры и диспансеризация в нескольких регионах страны

За последние сутки в России выявлено 125 836 новых случаев коронавируса, выздоровел 40 301 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 11 986 913 человек, а выздоровевших — до 10 288 582 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 663 граждан. За весь период в России от коронавируса умерли 332 012 человек.



За последние сутки в России проведено более 738 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 3 310 947 человек.

В Чувашии приостановили оказание плановой медпомощи из-за коронавируса с 31 января. Согласно постановлению главного санитарного врача республики Надежды Луговской, введен запрет на профосмотры, диспансеризацию взрослого населения и медосмотры детей. Временно не будут оказывать плановую помощь взрослым в амбулаторных условиях. Исключение — пациенты с заболеваниями, при которых отсрочка может повлечь ухудшение состояния здоровья. Запрет не коснется женских консультаций, стоматологий и частных медклиник.

Также приостановили профосмотры и диспансеризацию в Мордовии. В Липецкой области — только диспансеризацию.

В Самарской области с 1 февраля отменены массовые мероприятия, приостановлена плановая диспансеризация и консультации узких специалистов. Причиной стал рост заболеваемости COVID-19 в различных возрастных группах. Больше всего заражений — среди школьников от 7 до 17 лет и людей 30—49 лет.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос введения в России локдауна из-за роста заболеваемости COVID-19 неактуален и не обсуждается. Также он добавил, что многие россияне умерли из-за коронавируса, поэтому властям предстоит и дальше убеждать людей вакцинироваться.

Фото: Ринат Назметдинов

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что при использовании назальной вакцины от коронавируса может быть увеличен интервал для ревакцинации. По его словам, препарат сформирует барьер, который усилит защиту организма. Также Гинцбург заявил, что испытания назальной вакцины против COVID-19 в России должны закончиться в течение двух — двух с половиной месяцев.

Ученые Европейского университета в Санкт-Петербурге указали на неэффективность российской вакцины «ЭпиВакКорона» против COVID-19. Осенью 2021 года провели исследование эффективности вакцин отечественного производства «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» против штамма коронавируса «дельта». Результативность «Спутника V» оказалась около 60%, «Спутника Лайт» — 50%, «КовиВака» — 38%, а «ЭпиВакКороны» — минус 40%, то есть отрицательной. Это значит, что препарат не только не защищает от заболевания, но и способствует проникновению вируса в организм человека, снижая защитные свойства иммунной системы.



Бывший губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев попал в больницу с коронавирусом. Ему 77 лет. С 2009 года он является президентом Российского союза строителей. Губернатором Северной столицы Яковлев был с 1996 по 2003 годы.

Инфекционист и главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков прокомментировал случаи отрицательных ПЦР-тестов у инфицированных COVID-19. По его словам, анализ мог быть взят не в тот день или с недостаточным количеством материала. Штамм «омикрон» может очень быстро уходить из носоглотки и не выявляться с помощью тестов. При этом человек все равно может выделять вирус и заражать окружающих.

Фото: lider-medicina.ru

В Москве началась бесплатная вакцинация подростков в возрасте 12—17 лет от коронавируса препаратом «Спутник М». Записаться на нее можно онлайн или по телефону. Вакцинация для подростков организована в 13 центрах на базе детских поликлиник.

В Ставрополье ученики 1—8 классов перейдут с 3 по 9 февраля на дистанционный формат обучения. Старшеклассники продолжат учиться в очном режиме. Это необходимо для того, чтобы не пострадал процесс подготовки к государственным экзаменам.

В Новгородской области работу кружков и секций приостанавливают из-за коронавируса на две недели с 1 февраля. При этом образовательные центры продолжают работу.

В Тульской области ввели внеплановые школьные каникулы со 2 по 11 февраля из-за COVID-19. Для учеников начальных классов на этот период при необходимости могут быть открыты дежурные группы. Детские сады смогут продолжить работу, если это позволит эпидобстановка в каждом конкретном учреждении.

В Санкт-Петербурге всем несовершеннолетним с 2 по 13 февраля запретили посещать кафе, рестораны, торговые центры и магазины в связи с тяжелой ситуацией с коронавирусом в городе. Кроме того, учеников 7—11 классов переведут на дистанционное обучение на этот же период. Очное посещение кружков в школах ученикам этих классов также запрещается.



Фото: topspb.tv

Высокий риск повторного заражения штаммом «омикрон»

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 378 367 284 человека, 5 674 239 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (74 942 273). На второй строчке — Индия (41 469 499), на третьей — Бразилия (25 463 530), на четвертой — Франция (19 262 777), на пятой — Великобритания (17 431 225).



Больше всего смертей зафиксировано в США (886 687). За ними следуют Бразилия (627 589), Индия (496 242), Россия (324 672, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (306 091).

В Агентстве по безопасности здравоохранения Великобритании названы главные симптомы разновидности омикрон-штамма коронавируса BA.2, известной также как «стелс-омикрон». Это высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса. Его разновидность уже обнаружили в Великобритании и Чехии.

Еще 24 случая коронавируса выявлено среди прибывших в Пекин делегаций стран — участников зимних Олимпийских игр. Всего 31 января прибыли 1 438 человек, из которых 379 — спортсмены и представители команд. Общее число выявленных случаев с 23 января — 200.

Фото: olympics.com

Ученые из Имперского колледжа Лондона сообщили, что риск повторного заражения штаммом «омикрон» по сравнению с вариантом «дельта» выше в 5,4 раза. По данным специалистов, защита, обеспечиваемая перенесенным COVID-19, может составлять всего 19%.

Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига проходит реабилитацию после COVID-19. Она не появлялась на заседаниях парламента страны с начала 2022 года. Сообщается, что находится она в Нур-Султане.

В Японии заявили о росте тяжелых случаев заболевания «омикроном» среди пожилых пациентов. Более половины из них были госпитализированы с пневмонией и нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что заразилась коронавирусом в преддверии запланированной на вторник поездки в Киев. Она планирует работать из дома в период изоляции. Он в стране составляет семь дней независимо от наличия прививок.

Британский премьер-министр Борис Джонсон принес извинения за то, что в его резиденции во время локдауна проходили вечеринки. Он признал, что одних только извинений недостаточно, нужно извлечь уроки из произошедшего, в связи с этим он пообещал провести реорганизацию своей канцелярии.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился коронавирусом. Он рассказал, что чувствует себя хорошо и на этой неделе продолжит работу удаленно в соответствии с рекомендациями органов общественного здравоохранения. И обратился ко всем гражданам с призывом вакцинироваться и делать бустерные прививки от коронавируса.

Фото: liberal.ca

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна начнет с 1 февраля смягчать коронавирусные ограничения, в течение месяца все они будут отменены. В частности, с начала февраля прекратится введенный в конце декабря пограничный контроль для прибывающих в Финляндию из стран Шенгенской зоны.

Минздрав Белоруссии разрешил медикам ставить диагноз COVID-19 при наличии клинических и рентген-данных без обязательного ПЦР-тестирования. Такое решение принято для снижения риска заражения острыми респираторными инфекциями, в том числе COVID-19, при посещении поликлиник.

Дарья Акимова