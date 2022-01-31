В Чувашии приостановили оказание плановой медпомощи из-за коронавируса

Минздрав Чувашии решил приостановить оказание плановой медпомощи и профилактических осмотров, чтобы снизить риски распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Решение принято постановлением главного санитарного врача Надежды Луговской.



Согласно постановлению, с 31 января 2022 года в республике введен запрет на профосмотры и диспансеризацию взрослого населения, а еще на медосмотры детей. Временно не будут оказывать плановую помощь взрослым в амбулаторных условиях. Исключение — пациенты с заболеваниями, при которых отсрочка может повлечь ухудшение состояния здоровья.

Запрет не коснется женских консультаций, стоматологий и частных медклиник. Не запрещаются «иные виды профилактических осмотров».

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках приостановили в Марий Эл. Решение приняли из-за резкого увеличения числа заболевших ОРВИ и коронавирусом и в связи с осложнением ситуации с заболеваемостью среди медицинского персонала.

Маргарита Головатенко