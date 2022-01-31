Роспотребнадзор Татарстана обнаружил нарушение антиковидных норм на 168 объектах в январе

Управление Роспотребнадзора по Татарстану проверило соблюдение антиковидных норм на 722 объектах промышленности, транспорта, общественного питания, сферы услуг, продовольственной и непродовольственной торговли, в медицинских и образовательных учреждениях. За январь ведомство выдало 408 предписаний о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.



Нарушения обнаружили у 168 субъектов на территории республики. Чаще всего — на объектах торговли.

Самые частые нарушения: персонал работал без масок; отсутствовала разметка для соблюдения социальной дистанции; отсутствовало устройство для обеззараживания воздуха, запас масок, график проведения влажной уборки, дезинфекции и проветривания; отсутствовал контроль температуры тела сотрудников; применение антисептиков вирулицидного действия.

Ведомство составило 89 протоколов об административных правонарушениях, наложило штрафов на сумму более 1 млн рублей. Деятельность одного объекта приостановили на 10 суток, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.



В середине января глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина рассказала об острой нехватке кадров в ведомстве. У специалистов по проведению плановых проверок нагрузка возросла почти в 3,5 раза.

В Челнах проверяющие Роспотребнадзора обнаружили нарушения на шести объектах из 17. Антиковидные меры не соблюдались в четырех детских садах и на двух промышленных предприятиях.

Татьяна Леухина