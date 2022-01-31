В Самарской области отменят массовые мероприятия и приостановят плановую диспансеризацию

Фото: Максим Платонов

В Самарской области планируют ввести дополнительные антиковидные меры, касающиеся проведения массовых мероприятий. Причиной стал рост заболеваемости COVID-19 в различных возрастных группах.

Как уточнили в правительстве, наибольший рост заражений зафиксирован среди школьников от 7 до 17 лет, а также среди людей 30—49 лет. Кроме того, рост заболеваемости наблюдается и на предприятиях сферы услуг. Также с 1 февраля в регионе приостанавливаются консультации узких специалистов и плановая диспансеризация.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Сегодня сообщалось, что из-за ситуации с коронавирусом в Мордовии приостановили проведение профосмотров и диспансеризации взрослых жителей. Такая мера позволит свести к минимуму визиты людей в поликлиники, снизить риск заражения, а также освободить кадры для борьбы с COVID-19.



За последние сутки в России зафиксировали 124 070 случаев заболевания COVID-19 — это очередной антирекорд. Общее количество зараженных составило 11 861 077 человек, выздоровевших — 10 248 281.

Диана Жиленкова