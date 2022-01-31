Исследование: из-за «омикрона» 7% казанских компаний планируют отправить сотрудников на удаленку

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани из-за распространения штамма «омикрон» 7% компаний отправили или планируют отправить сотрудников на удаленный режим работы. А в 35% казанских организаций сотрудники уже работают на удаленке — это на треть меньше, чем во второй половине октября 2021 года. Об этом сообщает сервис по поиску работы Superjob.

Казанские менеджеры по персоналу (32%) поделились, что в их организации еще до прихода «омикрона» на удаленном режиме работали сотрудники по медицинским показаниям и те, кто изъявил желание вести деятельность в таком формате.

Фото: Ирина Анисимова

В целом по стране чаще всего на удаленке из-за коронавируса работают сотрудники сферы информационных технологий (22%), управления персоналом и рекрутинга (21%) и продаж (17%). А 16% предприятий и организаций перевели на дистанционный формат работы весь офисный штат.



Вчера в сервисе Superjob рассказали, что каждый пятый работодатель в Казани хочет знать, откуда работает удаленный сотрудник. Чаще всего это происходит из-за необходимости время от времени посещать офис. Также работодатели просят сообщать о местонахождении из соображений контроля и поддержания трудовой дисциплины.

Диана Жиленкова