Из-за COVID-19 матч «Динамо-Ак Барс» и «Фенербахче» перенесли на 11 февраля

Матч между казанским волейбольным клубом «Динамо-Ак Барс» и турецким «Фенербахче» перенесен на новую дату. Причиной стал карантин в турецкой команде. Об этом сообщается в twitter-аккаунте «Динамо-Ак Барс».

Изначально игра должна была состояться 3 февраля в столице Татарстана. Матч перенесли на 11 февраля. Отмечается, что ранее купленные билеты остаются действительными.

МАТЧ С «ФЕНЕРБАХЧЕ» ПЕРЕНЕСЁН



Домашний матч с @FBvoleybol, который должен был состояться 3 февраля, перенесён на 11 февраля в 19:00 в связи с карантином в команде соперника



Все ранее купленные билеты действительны#ДинамоАкБарс #ДинамоАкБарсФенербахче pic.twitter.com/rOJ60mkHqv — Динамо-Ак Барс (@vcdinamoakbars) January 31, 2022

Также в этом месяце Евролига объявила новые даты трех матчей УНИКСа, которые были перенесены из-за COVID-19. Так, казанский клуб сыграет с «Монако» 22 февраля, а с «Олимпия Милан» — 1 марта. Также 25 января УНИКС сыграл с испанским «Реалом». Изначально игра должна была состояться еще 6 января в Мадриде.



Диана Жиленкова