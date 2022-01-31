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Из-за COVID-19 матч «Динамо-Ак Барс» и «Фенербахче» перенесли на 11 февраля

21:56, 31.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Из-за COVID-19 матч «Динамо-Ак Барс» и «Фенербахче» перенесли на 11 февраля
Фото: dinamo-kazan.com

Матч между казанским волейбольным клубом «Динамо-Ак Барс» и турецким «Фенербахче» перенесен на новую дату. Причиной стал карантин в турецкой команде. Об этом сообщается в twitter-аккаунте «Динамо-Ак Барс».

Изначально игра должна была состояться 3 февраля в столице Татарстана. Матч перенесли на 11 февраля. Отмечается, что ранее купленные билеты остаются действительными.

Также в этом месяце Евролига объявила новые даты трех матчей УНИКСа, которые были перенесены из-за COVID-19. Так, казанский клуб сыграет с «Монако» 22 февраля, а с «Олимпия Милан» — 1 марта. Также 25 января УНИКС сыграл с испанским «Реалом». Изначально игра должна была состояться еще 6 января в Мадриде.

Диана Жиленкова
СпортВолейбол Татарстан

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