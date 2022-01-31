В Мордовии приостановили профосмотры и диспансеризацию из-за COVID-19

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Мордовии приостановили проведение профосмотров и диспансеризации взрослых жителей из-за ситуации с COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения региона Олег Маркин.

— Принято решение на сегодняшний момент прекратить профосмотры и диспансеризацию взрослого населения, прекратить госпитализацию в дневной стационар, — заявил он.

Такое решение позволит минимизировать визиты людей в поликлиники, снизить риск заражения, а также освободить кадры для борьбы с коронавирусом, сказал Маркин во время прямой линии на официальной странице «Республика Мордовия» во «ВКонтакте».

Также сегодня стало известно о приостановке диспансеризации населения в Липецкой области с 1 февраля. При этом предварительные и периодические профосмотры будут проводиться в полном объеме, сообщает пресс-служба администрации региона.

Оказание плановой медпомощи приостановили и в Чувашии. С сегодняшнего дня в республике ввели запрет на профосмотры и диспансеризацию взрослого населения, а еще на медосмотры детей. Временно не будут оказывать плановую помощь взрослым в амбулаторных условиях. На прошлой неделе оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках приостановили в Марий Эл, в Нижегородской области.



В СМИ появлялись сообщения о приостановке диспансеризации и в Татарстане. Однако в республиканском Минздраве заявили, что пока официального подтверждения этой информации нет.

Татьяна Леухина