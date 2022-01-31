В Татарстане за сутки привились от COVID-19 более 3,2 тысячи человек

В Татарстане за минувшие сутки привились от COVID-19 3 237 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

С начала кампании по вакцинации от COVID-19 привились 2 393 179 человек. 1 885 652 жителя республики получили вторую прививку.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ревакцинацию в республике прошли 189 402 человека.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета в Татарстане достигает 58,8%. За минувшие сутки в республике выявили 698 случаев заражения коронавирусом, это новый антирекорд. За весь период пандемии в регионе подтвердилось 48 865 случаев COVID-19.



Татьяна Леухина