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Гинцбург: назальная вакцина позволит увеличить срок ревакцинации

04:28, 01.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Гинцбург: назальная вакцина позволит увеличить срок ревакцинации
Фото: Максим Платонов

При использовании назальной вакцины от COVID-19 может быть увеличен интервал для ревакцинации. Об этом сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, препарат сформирует барьер, который усилит защиту организма. Гинцбург отметил, что клинические испытания интраназальной вакцины могут завершиться в течение 2—2,5 месяца, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Несколько дней назад глава Центра им. Гамалеи сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 обеспечит защиту от штамма «омикрон». Первые добровольцы привились новым препаратом на прошлой неделе. Вакцина может поступить в гражданский оборот через 3—4 месяца.

Диана Жиленкова
Общество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 фев
    Маркетолог Гинцбург так и не придумал новых подходов к честности и открытости исследования своих продуктов. Все та же мантра: защитит, оградит, облегчит..
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