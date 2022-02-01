Гинцбург: назальная вакцина позволит увеличить срок ревакцинации

Фото: Максим Платонов

При использовании назальной вакцины от COVID-19 может быть увеличен интервал для ревакцинации. Об этом сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, препарат сформирует барьер, который усилит защиту организма. Гинцбург отметил, что клинические испытания интраназальной вакцины могут завершиться в течение 2—2,5 месяца, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Несколько дней назад глава Центра им. Гамалеи сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 обеспечит защиту от штамма «омикрон». Первые добровольцы привились новым препаратом на прошлой неделе. Вакцина может поступить в гражданский оборот через 3—4 месяца.



Диана Жиленкова