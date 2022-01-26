Главное о коронавирусе на 26 января: 63 млн рублей на лекарства Татарстану, памятка бессимптомно болеющим

Фото: Максим Платонов

Мэрия Казани на удаленке



Татарстану из федерального бюджета выделили более 63 миллионов рублей на лекарства против коронавируса для больных, проходящих лечение дома. Всего из резервного фонда правительства РФ на лекарства для больных коронавирусом выделено дополнительно более 20 миллиардов рублей. Из них свыше 15 миллиардов направят на покупку незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах, а остальные 5 миллиардов отданы регионам страны на обеспечение лекарствами пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Ассоциация рестораторов и отельеров (АРиО) Казани и Татарстана направила письмо в адрес казанских властей с просьбой продлить размещение летних веранд на бесплатной основе летом. Такая мера поддержки должна помочь сэкономить каждому заведению от 50 тысяч до 4 миллионов рублей.

СМИ сообщили, что в Татарстане поликлиники временно приостанавливают диспансеризацию населения в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. Однако в Минздраве Татарстана «Реальному времени» заявили, что пока официального подтверждения этой информации нет.

Фото: Роман Хасаев

В мэрии Казани часть работников переводят на удаленку. Руководителям рекомендовали перевести 50% работников на дистанционный режим работы. На месте остаются те, кто задействован непосредственно в оказании услуг населению и в жизнеобеспечении города.

Этим утром в электротранспорте Казани обнаружили 11 пассажиров без QR-кодов. Семь горожан без QR-кода пытались проехать в трамваях и троллейбусах, еще четыре — в метро. В общей сложности было проверено 215 единиц подвижного состава и 21 вестибюль в метрополитене. Продолжаются проверки соблюдения масочного режима. В утренний час пик выявили 57 пассажиров без масок. Из них 37 горожан после замечания надели средство индивидуальной защиты, остальные 20 нарушителей покинули пассажирский салон.

На «Госуслугах» появятся данные тестов



Минздрав России опубликовал памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения COVID-19. Привитым и переболевшим, которые переносят коронавирус в бессимптомной форме, рекомендуется соблюдать самоизоляцию, измерять температуру тела не реже одного раза в сутки. В таком случае лечение не требуется. При симптомах ОРВИ и отсутствии результата ПЦР-теста следует оставаться дома, избегать тесных контактов с домочадцами, а при выходе из комнаты нужно надевать маску. Также необходимо регулярно проветривать помещение, соблюдать питьевой режим. При повышении температуры до 38 градусов можно принять жаропонижающие препараты.

Минцифры России начало проверку информации об утечке обезличенных данных из приложения «Госуслуги стоп коронавирус». В министерстве сообщили, что сейчас угрозы для безопасности личных данных пользователей нет, а в базе приложения не содержатся персональные данные россиян. Выборочная проверка опубликованных QR-кодов показала их неработоспособность, поэтому подтвердить валидность этих данных не представляется возможным. В сообщениях об утечке говорится, что база данных содержит первые буквы ФИО, дату рождения и четыре последних цифры паспорта. А для того, чтобы воспользоваться QR-кодом с этими данными, нужно предъявить документ, удостоверяющий личность.

Фото: Максим Платонов

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина позволит обезопасить людей и от тяжелых форм COVID-19, вызванных «омикроном», и от самого заражения. Клинические испытания препарата уже начались.

Гинцбург считает, что в России для защиты детей от коронавируса следует привить не менее 10 млн подростков в возрасте от 12 до 17 лет за полгода. Минздрав России может резко увеличить госзаказ на препарат. Пока ведомство сделало пробный заказ вакцины для подростков, потому что никто не может спрогнозировать, какой будет спрос.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в России выросло количество родителей, готовых сделать прививку от него своим детям в возрасте от 12 до 17 лет, по сравнению с октябрем 2021 года. Согласно исследованию, каждый девятый родитель, а это 11%, готов однозначно вакцинировать своего ребенка, еще 22% скорее готовы к такому шагу. При этом 32% точно не будут этого делать, 35% — скорее нет, чем да. Родители, не планирующие прививать детей, объясняют это недостаточным тестированием вакцин. Те, кто, напротив, хотят этого, приняли такое решение из-за увеличения числа случаев тяжелого течения заболевания у детей.

В ближайшее время в России начнутся клинические испытания вакцины от COVID-19 на основе штаммов «омикрон» и «дельта». Препарат создается на случай одновременного распространения обоих штаммов.

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 через две недели. По его словам, в то же время плато может длиться довольно долго. Этот период может растянуться на февраль и март. Таким образом, плато по заболеваемости коронавирусом может длиться до наступления весны.

Результаты экспресс-тестов на коронавирус в скором времени будут отображаться на портале «Госуслуги». Такая возможность наиболее актуальна для жителей сел и труднодоступных территорий, где затруднительно оперативно доставить материал для проведения ПЦР-теста на коронавирус.

В Минздраве соседней с Татарстаном Республики Марий Эл решили приостановить оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках из-за резкого увеличения числа заболевших ОРВИ и коронавирусом. 20 января 2022 года в республике отметили максимальный прирост заболеваемости на 58% в сравнении с предыдущим днем. Количество вызовов скорой помощи увеличилось в четыре раза, на дом к взрослым пациентам — в 5 раз. Также резко выросла заболеваемость среди детей. Ситуация осложнилась заболеваемостью среди медицинского персонала. Освободившихся врачей решили привлечь к оказанию экстренной неотложной помощи в поликлиниках и больным на дому.

«Омикрон» дольше живет на поверхностях



В мире коронавирусом нового типа на 10.00 (мск) заразились 358 574 377 человек, 5 615 348 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (72 171 208). На второй строчке — Индия (40 085 116), на третьей — Бразилия (24 342 322), на четвертой — Франция (17 419 697), на пятой — Великобритания (16 158 455).

Больше всего смертей зафиксировано в США (871 941). За ними следуют Бразилия (624 129), Индия (491 127), Россия (320 844, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (303 301).

Ученые из Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете

определили восемь препаратов, которые эффективны при лечении «омикрона». Изучение клеточных культур позволило выяснить, что новый штамм COVID-19 по-прежнему чувствителен к EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирину, ремдезивиру, фавиправиру, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостату, камостату и апротинину. Ранее их использовали при лечении других вариантов инфекции.

определили восемь препаратов, которые эффективны при лечении «омикрона». Изучение клеточных культур позволило выяснить, что новый штамм COVID-19 по-прежнему чувствителен к EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирину, ремдезивиру, фавиправиру, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостату, камостату и апротинину. Ранее их использовали при лечении других вариантов инфекции. На зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) выявлено 13 новых случаев заболевания коронавирусом. По информации оргкомитета, 25 января в Китай прибыли 334 человека, из них 54 человека — это спортсмены и официальные лица. 13 прибывших сдали положительный тест на коронавирус.

Организаторы Олимпийских игр 2022 года в Пекине будут раздавать спортсменам презервативы, несмотря на подробные инструкции по социальному дистанцированию, призванные сдержать распространение COVID-19 на Играх. Организаторы сообщили, что «все подразделения, связанные с Олимпийскими играми, в соответствующее время будут бесплатно предоставлять соответствующее количество презервативов людям, которые зарегистрировались в «замкнутой системе» на Играх».

Британские медики выделили пять симптомов штамма «омикрон», которые то появляются, то исчезают у пациентов: часто встречаются жалобы на головокружение, звон в ушах, снижение слуха, напряжение в глазах и головную боль. К таким непостоянным симптомам приводит поражение вестибулярной системы и общая слабость.

В Германии за прошедшие сутки зафиксировали 164 тысяч новых случаев инфицирования COVID-19. Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердили у 9 035 795 жителей ФРГ. За сутки от последствий коронавируса умерли 166 пациентов, общее число летальных исходов достигло 117 126.

Японские исследователи выяснили, что омикрон-вариант более устойчив во внешней среде, чем предыдущие штаммы коронавируса. Он сохраняется на пластике восемь суток, а на коже почти сутки. По мнению японских медиков, это свойство омикрона и стало одним из факторов, благодаря которым он более заразен, чем остальные варианты.

Норвегия отменяет требование об обязательном нахождении на 10-дневном карантине всем въезжающим в страну. Эта мера больше не считается необходимой. Требование будет снято с 26 января. Ранее карантин был предписан тем въезжающим в Норвегию, кто не имел сертификата о полной вакцинации одобренными в стране вакцинами или о перенесенном коронавирусе. Однако таких путешественников, по данным властей, всего 7%, на них приходится лишь 4% случаев заражения, что не играет значительной роли в развитии эпидемии.

Британский музыкант Элтон Джон сообщил, что заболел коронавирусом. По словам артиста, он переносит заболевание в легкой форме, потому что вакцинировался и сделал бустерную прививку от коронавируса. Элтон Джон проинформировал о переносе на неопределенный срок двух концертов, которые должны были пройти в Далласе 25 и 26 января. Артист ожидает, что к следующему шоу, которое запланировано на 29 января в Арканзасе, он успеет выздороветь.

Маргарита Головатенко