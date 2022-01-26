Вирусолог Альтштейн: в России плато по заболеваемости COVID-19 может наступить через две недели

Фото: Максим Платонов

Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 через две недели. Об этом рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, в то же время плато может длиться довольно долго. Этот период может растянуться на февраль и март. Таким образом, плато по заболеваемости коронавирусом может длиться до наступления весны, передает Lenta.ru.

Фото: Максим Платонов

Недавно в стране резко возрос ежесуточный прирост зараженных COVID-19. За последние сутки обнаружено 67 809 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в РФ заболели 11 241 109 человек. Выздоровели 10 071 740 человек, скончались от инфекции 327 448 россиян.

Тем временем глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что «омикрон» не станет выходом из пандемии коронавируса, поскольку из-за его быстрого распространения повышается риск возникновения более опасного штамма. Чтобы предотвратить это, необходимо привить 75—80% населения страны.

Диана Жиленкова