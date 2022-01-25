Исследование: выросло число россиян, готовых вакцинировать детей от COVID-19

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в России выросло количество родителей, готовых сделать прививку от него своим детям в возрасте от 12 до 17 лет, по сравнению с октябрем 2021 года. Такие данные приводят эксперты сервиса по поиску работы SuperJob.

Согласно исследованию, каждый девятый родитель, а это 11%, готов однозначно вакцинировать своего ребенка, еще 22% скорее готовы к такому шагу. При этом 32% точно не будут этого делать, 35% — скорее нет, чем да.

Родители, не планирующие прививать детей, объясняют это недостаточным тестированием вакцин. Те, кто, напротив, хотят этого, приняли такое решение из-за увеличения числа случаев тяжелого течения заболевания у детей.

Фото: realnoevremya.ru

22 января в Татарстан поступила первая партия вакцины для подростков от 12 до 17 лет «Спутник М». По словам главного внештатного эпидемиолога и специалиста по вакцинопрофилактике Минздрава РТ Дмитрия Лопушова, пришло около 2 880 доз. В ближайшие дни вакцина будет распределена по поликлиникам республики, где с середины недели планируется начать вакцинацию желающих.

На днях Минздрав РФ одобрил проведение клинических исследований вакцины от COVID-19 у детей от шести до 11 лет. Разрешение на это получил Центр имени Гамалеи. Исследования начались 24 января.

Дарья Акимова