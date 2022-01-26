Ученые определили восемь препаратов, которые эффективны при лечении «омикрона»

Фото: Максим Платонов

Во время лечения штамма коронавируса «омикрон» эффективность продемонстрировали восемь противовирусных препаратов. Ранее медработники использовали их при лечении других вариантов инфекции.

Исследование провели ученые из Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете. Изучение клеточных культур позволило выяснить, что новый штамм COVID-19 по-прежнему чувствителен к EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирину, ремдезивиру, фавиправиру, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостату, камостату и апротинину, передает «РИА Новости» со ссылкой на Cell Research.

Фото: Максим Платонов

Недавно сообщалось, что в прошлом году россияне потратили свыше 64 млрд рублей на лекарства от коронавируса. Наибольшую часть средств (16,8 млрд рублей) жители РФ потратили на противовирусный препарат умифеновир.



Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн допустил, что Россия выйдет на плато по заболеваемости COVID-19 через две недели. Затем этот период может растянуться до наступления весны.

Диана Жиленкова