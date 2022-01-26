В утренний час пик в казанском электротранспорте выявили 11 человек без QR-кодов

Фото: Максим Платонов

Этим утром в электротранспорте Казани обнаружили 11 пассажиров без QR-кодов. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

Семь горожан без QR-кода пытались проехать в трамваях и троллейбусах, еще четыре — в метро. В общей сложности было проверено 215 единиц подвижного состава и 21 вестибюль в метрополитене.

Также продолжаются проверки соблюдения масочного режима. В утренний час пик выявили 57 пассажиров без масок. Из них 37 горожан после замечания надели средство индивидуальной защиты, остальные 20 нарушителей покинули пассажирский салон.

Фото: Максим Платонов

Недавно Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах. Он был принят в первом чтении в декабре, однако впоследствии президент РФ Владимир Путин поручил доработать законопроект.



Диана Жиленкова