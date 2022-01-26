Татарстан получит более 63 миллионов рублей на лекарства против коронавируса

Татарстану из федерального бюджета выделили более 63 миллионов рублей на лекарства против коронавируса для больных, проходящих лечение дома. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Всего из резервного фонда правительства РФ на лекарства для больных коронавирусом выделено дополнительно более 20 миллиардов рублей. Из них свыше 15 миллиардов направят на покупку незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах, а остальные 5 миллиардов отданы регионам страны на обеспечение лекарствами пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Согласно расчетам правительства, выделенные средства позволят обеспечить лекарствами еще более 830 тысяч россиян. Все лекарства выдаются бесплатно по рецепту врача, говорится в сообщении кабмина РФ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, что в России разрабатываются новые лекарства для лечения коронавируса, проводятся их клинические исследования. Препараты, которые попали в методические рекомендации Минздрава по лечению COVID-19, используются для лечения COVID-19, вызванного как штаммом «дельта», так и «омикроном».





Татьяна Демина