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Татарстан получит более 63 миллионов рублей на лекарства против коронавируса

10:11, 26.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Татарстан получит более 63 миллионов рублей на лекарства против коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстану из федерального бюджета выделили более 63 миллионов рублей на лекарства против коронавируса для больных, проходящих лечение дома. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Всего из резервного фонда правительства РФ на лекарства для больных коронавирусом выделено дополнительно более 20 миллиардов рублей. Из них свыше 15 миллиардов направят на покупку незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах, а остальные 5 миллиардов отданы регионам страны на обеспечение лекарствами пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Согласно расчетам правительства, выделенные средства позволят обеспечить лекарствами еще более 830 тысяч россиян. Все лекарства выдаются бесплатно по рецепту врача, говорится в сообщении кабмина РФ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, что в России разрабатываются новые лекарства для лечения коронавируса, проводятся их клинические исследования. Препараты, которые попали в методические рекомендации Минздрава по лечению COVID-19, используются для лечения COVID-19, вызванного как штаммом «дельта», так и «омикроном».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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