Гинцбург сообщил о разработке вакцины от COVID-19 на основе двух штаммов

В ближайшее время в России начнутся клинические испытания вакцины от COVID-19 на основе штаммов «омикрон» и «дельта». Об этом рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, препарат создается на случай одновременного распространения обоих штаммов. Такая ситуация наблюдается уже сейчас. По словам Гинцбурга, на «омикрон» приходится около 45% заражений, на «дельту» — порядка 55%.

Фото: Максим Платонов

Эксперт отметил, что неизвестно, сменит ли один вариант инфекции другой на 100%. Возможно, это произойдет за 1—3 месяца. Не исключено, что за это время появится новый штамм COVID-19.

— Вот на такие случаи как раз и делаются вакцины, которые могут одновременно содержать два, три и даже четыре различных антигенных варианта спайк-белка, — передает слова ученого «Интерфакс».

Недавно министр здравоохранения России Михаил Мурашко анонсировал разработку ряда новых препаратов для лечения коронавируса. По словам главы ведомства, они уже оттестированы, есть заключение специалистов, лабораторий, которые подтверждают эффективность использования.

Тем временем ученые из Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете назвали восемь противовирусных препаратов, которые эффективны при лечении омикрон-штамма COVID-19. Среди них рибавирин, ремдезивир, фавиправир и др.



Диана Жиленкова