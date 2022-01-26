Минздрав России опубликовал памятку для граждан с легкой или бессимптомной формой COVID-19

Фото: Максим Платонов

Минздрав России опубликовал памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения COVID-19. Документ размещен на сайте ведомства.

Так, привитым и переболевшим, которые переносят коронавирус в бессимптомной форме, рекомендуется соблюдать самоизоляцию, измерять температуру тела не реже одного раза в сутки. В таком случае лечение не требуется.

Фото: Максим Платонов

При симптомах ОРВИ и отсутствии результата ПЦР-теста следует оставаться дома, избегать тесных контактов с домочадцами, а при выходе из комнаты нужно надевать маску. Также необходимо регулярно проветривать помещение, соблюдать питьевой режим. При повышении температуры до 38 градусов можно принять жаропонижающие препараты и др.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал разработку вакцины от COVID-19 на основе двух штаммов — «омикрон» и «дельта». По словам специалиста, препарат создается на случай одновременного распространения обоих вариантов инфекции.



Также ученые из Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете назвали восемь противовирусных препаратов, которые демонстрируют эффективность при лечении омикрон-штамма коронавируса. Среди них рибавирин, ремдезивир, фавиправир и др.



Диана Жиленкова