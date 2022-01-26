Минцифры проводит проверку сообщений об утечке данных из «Госуслуг стоп коронавирус»

Минцифры России начало проверку информации об утечке обезличенных данных из приложения «Госуслуги стоп коронавирус». Сейчас угроз для безопасности личных данных пользователей нет.

В ведомстве подчеркнули, что в базе приложения не содержатся персональные данные россиян. При этом выборочная проверка опубликованных QR-кодов показывает их неработоспособность, поэтому подтвердить валидность этих данных не представляется возможным.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В сообщениях об утечке говорится, что в база данных содержит первые буквы ФИО, дату рождения и четыре последние цифры паспорта. А для того, чтобы воспользоваться QR-кодом с этими данными, нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, передает ТАСС.

В декабре сообщалось, что Минцифры России возьмет под контроль кражи и сливы персональных данных граждан. Ведомство нашло подрядчика, который займется мониторингом даркнета, хакерских форумов и каналов в Telegram.



Татьяна Леухина