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Минцифры проводит проверку сообщений об утечке данных из «Госуслуг стоп коронавирус»

01:32, 26.01.2022
Минцифры проводит проверку сообщений об утечке данных из «Госуслуг стоп коронавирус»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минцифры России начало проверку информации об утечке обезличенных данных из приложения «Госуслуги стоп коронавирус». Сейчас угроз для безопасности личных данных пользователей нет.

В ведомстве подчеркнули, что в базе приложения не содержатся персональные данные россиян. При этом выборочная проверка опубликованных QR-кодов показывает их неработоспособность, поэтому подтвердить валидность этих данных не представляется возможным.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В сообщениях об утечке говорится, что в база данных содержит первые буквы ФИО, дату рождения и четыре последние цифры паспорта. А для того, чтобы воспользоваться QR-кодом с этими данными, нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, передает ТАСС.

В декабре сообщалось, что Минцифры России возьмет под контроль кражи и сливы персональных данных граждан. Ведомство нашло подрядчика, который займется мониторингом даркнета, хакерских форумов и каналов в Telegram.

Татьяна Леухина
ТехнологииITОбщество

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