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Назальная вакцина от COVID-19 защитит от штамма «омикрон»

04:25, 26.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Назальная вакцина от COVID-19 защитит от штамма «омикрон»
Фото: pixabay.com

Назальная вакцина позволит обезопасить людей и от тяжелых форм COVID-19, вызванных «омикроном», и от самого заражения. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24».

Клинические испытания препарата уже начались. Ранее академик отмечал, использование интраназальной вакцины помогло бы сдержать распространение нового варианта вируса.

Фото: pixabay.com

В начале января Гинцбург сообщал, что препарат поступит в гражданский оборот и будет доступен россиянам через 3—4 месяца. В воскресенье стало известно, что первых добровольцев привьют новым препаратом уже в понедельник-вторник. Первые две фазы клинических испытаний займут 3 месяца.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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