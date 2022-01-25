Россияне смогут получать результаты экспресс-тестов на COVID-19 на портале «Госуслуги»

Фото: Максим Платонов (архив)

Результаты экспресс-тестов на коронавирус в скором времени будут отражаться на портале «Госуслуги». Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава правительства обратил внимание, что такая возможность наиболее актуальна для жителей сел и труднодоступных территорий, где затруднительно оперативно доставить материал для проведения ПЦР-теста на коронавирус.

Мишустин поручил Минцифры обеспечить все необходимые технические условия, чтобы россияне смогли получать результаты экспресс-тестов на коронавирус на «Госуслугах».

Фото: Максим Платонов

По данным оперштаба, с начала пандемии в России провели свыше 251,1 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. За это время COVID-19 подтвердился у 11 241 109 человек.

Татьяна Демина