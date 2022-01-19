Главное к утру: скончался писатель Захид Махмуди, на строительство мечети «Джамиг» собрали 55 млн рублей
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 19 января:
- На 62-м году ушел из жизни татарский писатель Захид Махмуди. Об этом сообщил депутат Госсовета РТ, глава Союза писателей республики Ркаил Зайдуллин. О причине смерти пока неизвестно. Также не названы место и время прощания с писателем.
- Накануне в социальных сетях стала распространяться информация о том, что бассейн в казанской гимназии №175 сделали платным. В мэрии города эти слухи опровергли. В исполкоме отметили, что бесплатное занятие во время физкультуры будет проводиться. Платными являются лишь дополнительные занятия, посещение которых необязательно.
- В 2021 году на строительство мечети «Джамиг» в Набережных Челнах удалось собрать 55,8 млн рублей, из них 48,6 млн рублей безналом. Наибольшие пожертвования сделали ООО «Хаят Кимья» и «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» — по 7,5 млн рублей. Немного меньше отчислили приход мечети «Джамиг» — 5 млн 155 тысяч рублей, АО «Сетевая компания» и фонд «Возрождение» — по 5 млн рублей.
- Нижнекамский «Нефтехимик» в своих социальных медиа опубликовал заявление с официальной позицией касательно варианта доигровки сезона в КХЛ через плей-ин вместо продолжения в обычном формате. При таком формате команды, занимающие места с 7-го по 10-е в каждой конференции, должны разыграть между собой две путевки в розыгрыш Кубка Гагарина — 2022.
- В Нижегородской области возобновили движение на Казань на 517-м километре трассы М-7 «Волга». Незадолго до этого здесь произошло ДТП. Водитель большегруза не справился с управлением и наехал на разделительное барьерное ограждение, в результате чего машина перегородила две полосы движения в сторону столицы Татарстана.
- Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус допустил появление новых штаммом COVID-19 на фоне быстрого распространения «омикрона». Также он призвал обеспечить распределение вакцин на равноправной основе, которые по-прежнему защищают от тяжелого течения болезни и летального исхода.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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