Жилищные инспекторы Татарстана оштрафовали УК на 5,6 млн рублей

Фото: Роман Хасаев

С начала года жилищные инспекторы Татарстана провели более 700 проверок жилищного фонда, в результате чего было составлено около 500 протоколов и постановлений об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов превысила 5,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Жилинспекции Татарстана.

В качестве примера приводится проверка дома №16 по проспекту Мира в Елабуге, проведенная на основании жалобы жителя.

Жилищный инспектор зафиксировал многочисленные нарушения: захламленность подвала мусором, отсутствие теплоизоляции на трубах горячего водоснабжения, осыпающиеся стены и потолки в подъездах, следы копоти и сажи после пожаров, разбитые окна, провисшие провода, отсутствие дверец на многих почтовых ящиках и другие.

Замдиректора УК «Жилкомфортсервис» был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 25 тыс. рублей.

С начала 2025 года жителям Татарстана был произведен перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 6,4 млн рублей.

Рената Валеева