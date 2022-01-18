«Нефтехимик» выступил против нарушения спортивного принципа в остатке сезона КХЛ и проведения плей-ин

Фото: ХК «Нефтехимик»

Нижнекамский «Нефтехимик» в своих социальных медиа опубликовал заявление с официальной позицией касательно варианта доигровки сезона в КХЛ через плей-ин вместо продолжения в обычном формате. При таком формате команды занимающие места с 7 по 10 в каждой конференции должны разыграть между собой две путевки в розыгрыш Кубка Гагарина 2022.

«В настоящее время обсуждаются различные варианты продолжения чемпионата. Среди них и проведение турнира плей-ин, где команды, занявшие на данный момент места с 7 по 10 в своих конференциях, разыграют по две путевки в плей-офф.



ХК «Нефтехимик» в этом плане поддерживает официальную позицию ХК «Динамо Минск» и считает, что продолжение чемпионата в формате турнира плей-ин является не справедливым и нарушающим спортивный принцип соревнований», — говорится в заявлении.



Нижнекамцы располагаются на седьмой позиции, которая дает право играть в плей-офф с командой, занимающей вторую строчку Восточной конференции. «Нефтехимик» опережает ближайших конкурентов, «Барыс» на 4 очка.