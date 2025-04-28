В сферу здравоохранения России до 2030 года нужно привлечь 496 тысяч сотрудников
Порядка 496 тыс. медицинских работников со средним специальным и высшим образованием необходимо привлечь в сферу здравоохранения России до 2030 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, пишет ТАСС.
По словам министра, из общего числа дополнительно привлекаемых специалистов 276 тыс. — это врачи различных специальностей, а 220 тыс. — работники со средним специальным медицинским образованием.
Ранее депутаты разработали законопроект, обязывающий врачей, получивших образование за счет бюджета, отработать не менее года в государственной или муниципальной системе здравоохранения перед возможным трудоустройством в частные клиники.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.