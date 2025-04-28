В сферу здравоохранения России до 2030 года нужно привлечь 496 тысяч сотрудников

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Порядка 496 тыс. медицинских работников со средним специальным и высшим образованием необходимо привлечь в сферу здравоохранения России до 2030 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, пишет ТАСС.

По словам министра, из общего числа дополнительно привлекаемых специалистов 276 тыс. — это врачи различных специальностей, а 220 тыс. — работники со средним специальным медицинским образованием.

Ранее депутаты разработали законопроект, обязывающий врачей, получивших образование за счет бюджета, отработать не менее года в государственной или муниципальной системе здравоохранения перед возможным трудоустройством в частные клиники.

Рената Валеева