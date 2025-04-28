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«Автодор» предупредил о пиковом трафике на майские праздники

11:16, 28.04.2025
«Автодор» предупредил о пиковом трафике на майские праздники
Фото: Максим Платонов

Госкомпания «Автодор» обратилась к водителям с рекомендацией заблаговременно планировать свои поездки в период майских праздников, учитывая ожидаемый пиковый трафик на платных участках дорог.

Наиболее загруженными направлениями станут выезды из крупных городов вечером 30 апреля и утром 1 мая, а также въезды обратно вечером 4 мая.

«Автодор» также призывает водителей следить за информационными табло, расположенными вдоль трасс, где в режиме реального времени отображается актуальная информация о ситуации на дорогах и возможных затруднениях движения.

54% жителей Казани планируют провести майские праздники дома. Праздники продлятся с 1 по 4 и с 8 по 11 мая, и лишь 17% респондентов собираются отправиться на дачу или в деревню.

Рената Валеева

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