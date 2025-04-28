В Республике Конго выразили желание присоединиться к БРИКС

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил, что страна заинтересована в участии в БРИКС. По его словам, проекты объединения полезны для Африки и могут принести пользу Конго, пишет ТАСС.

— Мы увидели, что БРИКС открывает двери для других государств и готов расширяться. Я думаю, это важный шаг, — отметил президент.

В 2024 году БРИКС возглавляла Россия. Ключевым событием в период председательства России стал саммит в Казани 22–24 октября, где было принято решение создать категорию государств-партнеров.

Напомним, в эти даты столицу Татарстана посетил президент Конго Дени Сассу-Нгессо. По прибытии в Казань президенту Конго предложили попробовать русский каравай либо татарский чак-чак. Гость выбрал сладкое лакомство, взял медовый шарик. В знак одобрения спикер Госсовета радостно ему улыбнулся.

Рената Валеева