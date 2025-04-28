Новости общества

15:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Лавров: 90% торговли между Россией и странами БРИКС ведется в национальных валютах

10:59, 28.04.2025
Лавров: 90% торговли между Россией и странами БРИКС ведется в национальных валютах
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Торговля между Россией и другими странами БРИКС по итогам 2024 года на 90 % велась в нацвалютах. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что страны Глобального Юга и Востока сокращают использование западных валют в своих расчетах из-за фрагментации мировой экономики и риска санкций. По словам Лаврова, резервные валюты не должны использоваться как оружие конкурентной борьбы, а платежные операции не должны блокироваться под политическими предлогами.

В числе главных приоритетов России — выстраивание устойчивых платёжных механизмов. В декларации Казанского саммита БРИКС 2024 года упомянуты трансграничная платёжная инициатива, расчётно-клиринговая инфраструктура, перестраховочная компания, новая инвестиционная платформа.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также