Минцифры снимет лимиты на выдачу IT-ипотеки

Фото: Реальное время

Минцифры России, по согласованию с правительством, отменяет лимиты на объем выдаваемых льготных IT-ипотек. Об этом говорится в официальном сообщении министерства.

Ранее банки, участвующие в программе, достигали установленных лимитов и временно приостанавливали выдачу льготных кредитов. Теперь благодаря отмене ограничений такие ситуации будут исключены.

— С учетом высокой востребованности программы ранее возникали ситуации, когда банки достигали лимита по IT-ипотеке и приостанавливали выдачу кредитов. В таких случаях требовалось отдельное решение правительства по установлению нового лимита и возобновлению программы. Теперь такие ситуации будут исключены, — пояснили в Минцифры.



Напомним, что председатель правительства России подписал распоряжение о выделении 23,5 млрд рублей из резервного фонда на программу льготной ипотеки для сотрудников аккредитованных IT-компаний. Планируется, что эти средства позволят улучшить жилищные условия не менее чем 80,5 тысячи человек.

Рената Валеева