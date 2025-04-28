Минниханов уточнил требования к кандидатам на пост раиса Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, уточняющий требования к кандидатам, претендующим на пост раиса республики. Теперь на эту должность смогут выдвигаться только граждане России, постоянно проживающие на территории страны. Соответствующий законопроект был принят Госсоветом Татарстана 18 апреля.

Закон устанавливает, что кандидатом на должность главы республики может быть гражданин России, достигший 30-летнего возраста на день голосования и обладающий пассивным избирательным правом.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Выборы раиса Татарстана пройдут в единый день голосования 14 сентября 2025 года. Тогда же в республике состоятся выборы в представительные органы административных центров. Рустаму Минниханову уже предложили выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.

Напомним, на выборах главы республики в 2020 году он одержал победу, набрав 83,27% голосов и выдвигаясь от партии «Единая Россия».

Рената Валеева