На строительство и реконструкцию коммунальных сетей в Казани потратят 1,9 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани планируется реконструировать более 2,1 км канализационных сетей. Также ожидается реконструкция 1,6 км сетей водоснабжения и строительство 2 км новых водопроводных сетей. На эти цели направят 1,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе мэрии города.

На 717 млн рублей, выделенных в рамках республиканской программы по модернизации сетей Казани, реконструируют сети общей протяженностью 2,6 км. Работы будут вестись на участках магистральных канализационных коллекторов по ул. Братьев Касимовых, Михаила Миля, Воровского и водоводе по ул. Федосеевской.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также в Казани ожидается ремонт участков канализационных коллекторов по улицам Деревня Универсиады (от улицы Мавлютова/Парина до улицы Оренбургский тракт), Дубравной и Чуйкова. Будет обновлена канализационная насосная станция на улице Лукина, продолжена реконструкция 119-метрового участка Ново-Ометьевского коллектора на Аметьевской магистрали.

В порядок приводят коллектор по проспекту Ямашева. Будут полностью завершены работы на 11 водоводах по улицам Мелитопольской, Черноозерской, Проспект Камалеева, Даурской, Архангельской, Ягодной и др.

Напомним, недавно исполком Казани утвердил постановление о максимальных сроках отключения электричества, воды и отопления при коммунальных авариях. Электроснабжение могут отключать не более чем на 2 часа, водоснабжение — от 8 часов до суток, а отопление — от 2 до 8 часов.

Галия Гарифуллина