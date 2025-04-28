Житель Нижнекамска потерял почти 2 млн рублей, поверив обещаниям лжеброкера

Фото: Динар Фатыхов

Житель Нижнекамска стал жертвой мошенников, поверив в обещания быстрого заработка на инвестициях и потеряв около 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Нижнекамскому району.

Потерпевший обратился в полицию, заявив, что стал жертвой аферистов, действовавших под видом брокеров. По словам мужчины, с ним связался неизвестный, представившийся сотрудником инвестиционной компании. Под предлогом выгодных инвестиций лжеброкер убедил нижнекамца установить на свой телефон специальное приложение, через которое якобы и должна была вестись торговля на финансовых рынках.

Мужчина начал переводить деньги на указанный ему счет, постепенно увеличивая суммы для якобы получения большей прибыли.

В течение двух месяцев житель Нижнекамска перечислил на «брокерский» счет 1,9 млн рублей, взятых в кредит в трех различных банках.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Рената Валеева