Самолет из Казани в Пермь экстренно перенаправлен в Ижевск

Фото: Максим Платонов

Из-за сильного снегопада, обрушившегося на Пермь, самолет авиакомпании «ЮВТ Аэро», следовавший рейсом № 575 из Казани, был вынужден совершить посадку в аэропорту Ижевска. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Большое Савино».

По данным расписания, вылет из Казани был запланирован на 9.10, а прибытие в Пермь — на 10.30. Однако из-за неблагоприятных погодных условий аэропорт Перми «Большое Савино» был временно закрыт.

Как сообщили представители аэропорта, в связи с интенсивным снегопадом и ухудшением видимости работа пермского аэропорта приостановлена до 14.00.

Рената Валеева