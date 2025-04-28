Жительница Арска потеряла более семи миллионов рублей, поверив мошенникам

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В Арске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Жертвой злоумышленников стала местная жительница, которая лишилась 7,3 млн рублей, поверив лжесотрудникам ФСБ и Росфинмониторинга. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Потерпевшая обратилась в полицию вечером 19 апреля, сообщив, что в период с 11 по 17 апреля ей поступали звонки с незнакомых номеров. Звонившие, представляясь сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, убедили пенсионерку в том, что ее сбережения на банковских счетах находятся под угрозой несанкционированного снятия.

Для предотвращения якобы неминуемого хищения накоплений мошенники убедили женщину перевести все денежные средства на указанный ими «безопасный» счет. Поддавшись на уговоры, потерпевшая перечислила злоумышленникам 7,3 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Рената Валеева