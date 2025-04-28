В Татарстане несчастные случаи на производстве снизились на 30%

Фото: Роман Хасаев

В 2025 году в Татарстане зафиксировано 62 случая производственного травматизма, что на 30% меньше по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщила министр труда Татарстана Эльмира Зарипова.

По данным статистики, 40% происшествий приходится на обрабатывающее производство. Еще 20% случаев связаны с транспортировкой, хранением и электроэнергией.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Наиболее распространенный вид происшествий — падение с высоты (40%). Контакт с движущимися предметами составляет 30% от общего числа травм, воздействие дыма или огня — 10%.

Основной группой риска остаются опытные работники, которые часто нарушают технику безопасности из-за попыток ускорить процесс работы.

Основными причинами травматизма являются:

отсутствие трудовой дисциплины;

неиспользование средств индивидуальной защиты;

неправильная эксплуатация оборудования и его неудовлетворительное техническое состояние.

Согласно анализу, в 53,5% случаев ответственность лежит как на самих работниках, так и на линейных руководителях. В Государственной инспекции труда подчеркивают необходимость усиления профилактических мер и контроля за соблюдением техники безопасности на рабочих местах.

Матвей Гавриков