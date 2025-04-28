Дербышки примут легкоатлетическую эстафету Казани

Фото: Владимир Васильев

Традиционная легкоатлетическая эстафета, знаменующая открытие летнего бегового сезона в Казани, пройдет 30 апреля в поселке Дербышки. Об этом сообщил председатель комитета физкультуры и спорта Роберт Гарипов на «деловом понедельнике».



— Перенос апрельской эстафеты в Дербышки — это реализация нашей идеи о полицентричности города. Не могут и не должны все мероприятия проходить только в центре города. Дербышкам такой праздник для поднятия настроения и спортивного духа не помешает, — подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.

предоставлено пресс-службой мэрии Казани

Забег стартует от обновленного Дома культуры имени Саид-Галеева и пройдет по улицам Советская, Правды, Начальная и Халезова.

В связи с проведением эстафеты дорожное движение по указанным улицам будет перекрыто с 00.00 до 14.00 1 мая.

Рената Валеева