Дербышки примут легкоатлетическую эстафету Казани
Традиционная легкоатлетическая эстафета, знаменующая открытие летнего бегового сезона в Казани, пройдет 30 апреля в поселке Дербышки. Об этом сообщил председатель комитета физкультуры и спорта Роберт Гарипов на «деловом понедельнике».
— Перенос апрельской эстафеты в Дербышки — это реализация нашей идеи о полицентричности города. Не могут и не должны все мероприятия проходить только в центре города. Дербышкам такой праздник для поднятия настроения и спортивного духа не помешает, — подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.
Забег стартует от обновленного Дома культуры имени Саид-Галеева и пройдет по улицам Советская, Правды, Начальная и Халезова.
В связи с проведением эстафеты дорожное движение по указанным улицам будет перекрыто с 00.00 до 14.00 1 мая.
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