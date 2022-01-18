В Нижегородской области восстановили движение по трассе М-7 по направлению в Казань

Движение на Казань на 517-м километре трассы М-7 «Волга» в Нижегородской области возобновили. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вечером возле поворота на Асташиху произошло ДТП. Водитель большегруза не справился с управлением и наехал на разделительное барьерное ограждение. В результате транспортное средство перегородило две полосы движения в сторону Казани. Сейчас большегруз поместили на обочину. Открыта одна полоса движения в сторону столицы Татарстана.



Сегодня днем в Бугульминском и Бавлинском районах Татарстана с 14:15 из-за метели и обильного снегопада временно ограничили движение по федеральной трассе М-5 «Урал».



Татьяна Леухина