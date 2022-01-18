Мэрия Казани опровергла, что занятия в бассейне для учеников гимназии № 175 стали платными
Мэрия Казани опровергла новость о том, что бассейн в казанской гимназии №175 сделали платным. Сообщение опубликовано в telegram-канале исполкома.
Информация начала распространяться в социальных сетях. В исполкоме подчеркнули, что бесплатное занятие во время физкультуры будет проводиться. Платно можно посещать дополнительные занятия, они не обязательны.
Бассейн в гимназии построили после трагедии, произошедшей 11 мая 2021 года. Его строительство завершилось 27 августа. Он заработал с 1 сентября.
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