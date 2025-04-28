В Татарстане стартовал ремонт автодороги Азнакаево — Дусюмово

В Азнакаевском районе Татарстана начались работы по ремонту автомобильной дороги Азнакаево — Дусюмово в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Минтрансе республики.

Ремонтные работы проводятся на участке протяженностью 6,2 км, с 5,1 по 11,4 км трассы.

На данный момент дорожные службы выполнили фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной мелкозернистой смеси.



В рамках ремонта будет выполнено укрепление обочин щебнем с расклинцовкой асфальтогранулятом на площади более 18 тыс. кв. м. По завершении работ будет нанесена новая дорожная разметка.

Ранее в Казани в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» начался капремонт путепровода на улице Достоевского.



Рената Валеева