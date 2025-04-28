В общегородском субботнике в Казани приняли участие более 36 тыс. человек

В ходе субботника удалось собрать 8 тыс. кубометров мусора, ликвидировать 14 несанкционированных свалок

Фото: Максим Платонов

В общегородском субботнике, который прошел в Казани 26 апреля, приняли участие более 36 тыс. человек. Было привлечено 320 единиц техники, сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома города Игорь Саляхутдинов.

По его словам, в ходе субботника удалось собрать 8 тыс. кубометров мусора, ликвидировать 14 несанкционированных свалок. Были очищены более 100 территорий, в том числе прибрежные зоны, лесополосы, парки и скверы. В частности, казанцы привели в порядок набережную Казанки, зоны у «Ак Барс Арены» и пляжа «Локомотив».

Как добавил Саляхутдинов, на «Чистых играх», которые прошли на озере Изумрудное, собрали более 3 тонн отходов. В акции приняли участие 500 человек.

Напомним, в экологическом двухмесячнике приняли участие 150 тысяч жителей Татарстана. На полигоны вывезено около 62 тысяч кубометров отходов, задействовано около четырех тысяч единиц спецтехники, а также высажено 74,5 тысячи деревьев и кустарников.

Галия Гарифуллина