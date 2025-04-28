В мэрии Казани назвали улицы, которые перекроют в связи с празднованием Дня Победы

Так, 3 мая с 18.00 до 23.00 будет ограничено движение транспорта на площади Тысячелетия

Фото: Мария Зверева

В мае в Казани перекроют ряд улиц в связи с подготовкой и празднованием Дня Победы. Так, 3 мая с 18.00 до 23.00 будет ограничено движение транспорта на площади Тысячелетия, сообщила на «деловом понедельнике» в мэрии замруководителя исполкома города по социальным вопросам Гузель Сагитова.



По ее словам, ограничения на площади Тысячелетия также будут действовать 7 мая с 16.00 до 22.00. Проезд будет перекрыт в том числе по улицам Право-Булачной и Лево-Булачной до улицы Чернышевского.

Реальное время / realnoevremya.ru

С 17.00 8 мая и до 2.00 10 мая в связи с проведением праздничных мероприятий движение на площади Тысячелетия будет ограничено полностью. С 18.00 8 мая до 22.00 9 мая перекроют улицу Бондаренко.



— Работа транспорта 9 мая будет организована в усиленном режиме. Для удобства будет обеспечена специальная подача транспорта по окончании салюта к остановке Энергетический университет и в районе перекрестка улиц Ташаяк и Саид-Галеева, — добавила Гузель Сагитова.

Напомним, в этом году в Казани пройдет шествие «Бессмертного полка». В предыдущие два года мероприятие проводилась в онлайн-формате.



Галия Гарифуллина