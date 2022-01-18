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Умер татарский писатель Захид Махмуди

22:15, 18.01.2022
Умер татарский писатель Захид Махмуди
Фото: vk.com/yazuchilar

Татарский писатель Захид Махмуди умер на 62-м году жизни. Об этом в Facebook сообщил депутат Государственного совета РТ, глава Союза писателей республики Ркаил Зайдуллин.

Информацию подтвердили и в Союзе писателей РТ. Причина смерти не уточняется. Время и место прощания с Махмуди пока не названы.

Захид Махмуди родился в Кукморе. Окончил Казанский институт культуры, работал редактором детских передач на Радио Татарстана, в газетах «Шәһри Казан», «Авыл» и журнале «Татарстан», а также в газете Союза писателей РТ «Әдәби җомга».

Татьяна Леухина
ОбществоКультура Татарстан

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