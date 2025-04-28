В Казани 30 апреля изменится схема движения ряда автобусов из-за эстафеты

Фото: Максим Платонов

МУП «ПАТП №2» сообщает о временном изменении схем движения автобусов №1, 9, 34, 60, 88 и 91, которое произойдет 30 апреля. Изменения связаны с проведением 83-й легкоатлетической эстафеты, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Согласно сообщению, автобус №91 будет следовать по улице Мира в сторону Высокой Горы и обратно, без заезда в поселок Дербышки. Автобусы №1, 9, 34, 60 и 88 будут следовать по следующему маршруту: улица Мира, далее поворот налево на улицу Советскую, далее поворот направо на улицу Стадионную, далее «Стадион Ракета», далее налево на улицу Тополевую, далее на улицу Липатова.

30 апреля с 00.00 до 14.00 будут введены ограничения для движения транспортных средств по следующим улицам:

улица Советская (на участке от улицы Начальной до улицы Халезова),

улица Халезова (на участке от улицы Советской до улицы Правды),

улица Правды (на участке от улицы Халезова до улицы Начальной),

улица Начальная (на участке от улицы Правды до улицы Советской),

одностороннее движение по улице Стадионной (на участке от улицы Советской в сторону улицы Начальной).

Рената Валеева