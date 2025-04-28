В Казани 30 апреля изменится схема движения ряда автобусов из-за эстафеты
МУП «ПАТП №2» сообщает о временном изменении схем движения автобусов №1, 9, 34, 60, 88 и 91, которое произойдет 30 апреля. Изменения связаны с проведением 83-й легкоатлетической эстафеты, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Согласно сообщению, автобус №91 будет следовать по улице Мира в сторону Высокой Горы и обратно, без заезда в поселок Дербышки. Автобусы №1, 9, 34, 60 и 88 будут следовать по следующему маршруту: улица Мира, далее поворот налево на улицу Советскую, далее поворот направо на улицу Стадионную, далее «Стадион Ракета», далее налево на улицу Тополевую, далее на улицу Липатова.
30 апреля с 00.00 до 14.00 будут введены ограничения для движения транспортных средств по следующим улицам:
- улица Советская (на участке от улицы Начальной до улицы Халезова),
- улица Халезова (на участке от улицы Советской до улицы Правды),
- улица Правды (на участке от улицы Халезова до улицы Начальной),
- улица Начальная (на участке от улицы Правды до улицы Советской),
- одностороннее движение по улице Стадионной (на участке от улицы Советской в сторону улицы Начальной).
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