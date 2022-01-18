На строительство мечети «Джамиг» в Челнах собрали более 55 млн рублей в 2021 году

В прошлом году на строительство мечети «Джамиг» в Набережных Челнах удалось собрать 55,8 млн рублей, из них 48,6 млн рублей «безналом». Отчет опубликовал фонд финансовой помощи строительству соборной мечети.

Фото: fondjamig.ru

Самыми большие пожертвования сделали ООО «Хаят Кимья» и «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» — по 7,5 млн рублей. Чуть меньше отчислили приход мечети «Джамиг» — 5 млн 155 тысяч рублей, АО «Сетевая компания» и фонд «Возрождение»— по 5 млн рублей.



В декабре строители приступили к сооружению больших минаретов. Тогда рабочие завершили выкладку кровли на двух флигелях мечети площадью 960 кв. метров.



Татьяна Леухина