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Главное о коронавирусе на 22 декабря: магазинам в РТ временно разрешили работать ночью, особенности вакцинации

11:00, 22.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 7
Главное о коронавирусе на 22 декабря: магазинам в РТ временно разрешили работать ночью, особенности вакцинации
Фото: Максим Платонов

Вакцина от коронавируса для подростков начнет поступать в начале 2022 года

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 100 заболевших COVID-19. Всего на 22 декабря в республике зафиксировано 41 864 случая заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 35 130 человек, в том числе 214 — за последние сутки. Всего умерли 1 389 человек, за эти сутки — 5.

  • В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от коронавируса. Жертвами инфекции стали женщины 1941, 1954, 1955, 1956 годов рождения и мужчина 1958 года рождения.
  • В РТ новогодние утренники в детских садах смогут посетить только родители, имеющие QR-код о перенесенном заболевании или о прохождении полного курса вакцинации. C кодом о медотводе или о вакцинации первым компонентом препарата пройти на детский праздник не получится. На мероприятии будет действовать масочный режим, на входе в учреждение будет организован фильтр.
Фото: Роман Хасаев
  • В Татарстане на время новогодних праздников будет снят запрет на работу магазинов в ночное время. До 11 января 2022 года им разрешено работать с 23.00 до 6.00. Также до этого времени разрешается работа развлекательных комплексов и аттракционов, расположенных в торговых центрах, букмекерских контор, компьютерных и интернет-клубов, боулингов: правда, для их посещения нужно будет предъявить QR-код.
  • Вакцины от COVID-19 для подростков начнут поступать в Татарстан в начале 2022 года. Какое количество доз поступит в республику, пока неизвестно. Вакцинация будет добровольной.

Основные симптомы при заражении омикрон-штаммом

За последние сутки в России выявлено 25 264 новых случая коронавируса, выздоровели 42 322 человека. Число зараженных выросло до 10 292 983 человек, а выздоровевших — до 9 097 521 человека.

Зафиксировано 1 120 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 300 269 человек.

За последние сутки проведено 415 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 1 494 115 человек.

  • Накануне число заболевших коронавирусом со штаммом «омикрон» в России составило 41 человек. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Все зараженные пациенты находятся в стационаре. Их состояние врачи оценивают как стабильное.
  • В России было произведено более 300 млн комплектов вакцин от COVID-19. Препараты делаются на 12 площадках. Потребность в вакцинации населения закрывается с запасом.
Фото: Максим Платонов
  • В Мордовии заведениям общепита с 24 декабря разрешили работать до часу ночи. В новогоднюю ночь рестораны и кафе могут работать до трех утра. Согласно прежней редакции документа, они могли работать до полуночи.
  • Специалисты Центра им. Гамалеи обнаружили, что у ревакцинированных «Спутником V» есть антитела к омикрон-штамму коронавируса. Уровень нейтрализующих антител к новому варианту вируса в сыворотках крови у них немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса.
  • Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что особенности вакцинации от коронавируса должны быть пересмотрены. Это необходимо из-за ситуации с распространением омикрон-штамма коронавируса. Так говорят специалисты и в других странах.
  • Также Мурашко назвал основные симптомы при заражении омикрон-штаммом. Это першение в горле и лихорадка. Они очень сходны с течением гриппа.
Фото: minzdrav.gov.ru
  • Кабмин РФ направил более 50 млрд рублей на специальные выплаты за ноябрь — январь медикам и соцработникам, помогающим больным COVID-19. Их около 300 тысяч человек. Премьер-министр России Михаил Мишустин уточнил, что эти деньги не учитывают инициированную главой государства удвоенную выплату за работу в январские праздники.
  • В Свердловской области отменили QR-коды для входа в торговые центры до 20 января. Также на этот срок заведениям общепита разрешено работать в ночное время, но с обязательным предъявлением кодов.

В США число зараженных штаммом «омикрон» удваивается каждые два дня

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразился 276 243 271 человек, 5 369 179 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (51 272 854). На второй строчке — Индия (34 758 481), на третьей — Бразилия (22 219 477), на четвертой — Великобритания (11 607 864), на пятой — Россия (10 089 945, данные университета отстают от данных российского оперштаба).

Больше всего смертей зафиксировано в США (810 045). За ними следуют Бразилия (617 948), Индия (478 325), Мексика (297 916), Россия (293 329).

  • Штамм коронавируса «омикрон» выявлен уже в 106 странах мира. Об этом говорится в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Также ВОЗ, ссылаясь на недавние данные, сообщает, что «омикрон» распространяется быстрее штамма «дельта» даже в странах с высоким уровнем коллективного иммунитета.
  • Президент США Джо Байден, пообщавшийся с заразившимся коронавирусом сотрудником Белого дома 17 декабря, не чувствует недомогания. Об этом сообщила официальный представитель администрации Джен Псаки.
Фото facebook.com/POTUS
  • Таиланд ограничил въезд в страну для туристов по системе въезда Test & Go в связи с распространением нового омикрон-штамма коронавируса. Ограничения вводятся как минимум до 4 января. Однако туристы, которые уже оформили поездку в королевство по данной программе до 10 января, еще могут въехать в страну.
  • НХЛ приостановила сезон из-за вспышки коронавируса. В ночь на 22 декабря прошли последние игры перед паузой: «Вашингтона» с «Филадельфией» и «Тампа-Бэй» с «Вегасом». Регулярный чемпионат лиги возобновится 27 декабря. Также вместе с профсоюзом игроков США решено, что хоккеисты НХЛ не будут выступать на Олимпиаде в Пекине.
  • В Израиле скончался первый пациент с омикрон-штаммом коронавируса. Ему было 65 лет. Он был привит от инфекции, однако с момента последней прививки прошло более полугода.
  • В США число заразившихся омикрон-штаммом удваивается каждые два дня. По словам директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, количество заражений от общего числа случаев выросло за неделю с 8—10% до 73%.
Фото instagram.com/doc.fauci
  • Жителям Германии рекомендовали из-за пандемии максимально ограничить контакты. Предполагается, что с 28 декабря в частных встречах смогут участвовать максимум до 10 человек. Невакцинированные смогут встречаться лишь с сожителями. Также ожидается, что закроются ночные клубы и дискотеки.
  • Также немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что стране из-за «омикрона» грозит пятая волна пандемии, которая может быть агрессивнее прежних.
  • В Японии первые три случая заражения штаммом «омикрон» выявлены у семьи из трех человек, которые не выезжали за границу. До сих пор все случаи заражения таким вариантом фиксировались у лиц, приехавших из-за рубежа, и у тех, кто находился с ними в близком контакте.
  • В Испании зафиксировали антирекорд по новым случаям коронавируса за вчерашние сутки. Было выявлено 49 823 больных.
Фото xinhuanet.com
  • В Индии Минздрав страны призвал регионы готовиться к возможной волне заражения омикрон-штаммом. Властям на местах предлагается создать оперативные штабы по борьбе с новой волной заболеваемости и принять ряд мер. Строгие меры предлагается ввести, если зафиксирован рост заболеваемости на 10% и выше в течение недели или если в отделениях интенсивной терапии заполнено больше 40% коек.
  • В Туркмении вновь заявили об отсутствии коронавируса в стране. По словам президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. С начала пандемии местные власти ввели жесткие ограничения на въезд и масочный режим. В начале июля в стране была запущена кампания по обязательной вакцинации от COVID-19 всех жителей старше 18 лет.
Дарья Акимова
ОбществоМедицина Татарстан

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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 22 дек
    Хорошо, что магазины будут работать круглосуточно
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    Анонимно 22 дек
    ура! перед нг столько работы, время как всегда сжимается, хоть ночью можно за подарками смотаться
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    Анонимно 22 дек
    неужели есть силы на шопинг после того, как весь день отпахал?
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    Анонимно 22 дек
    Видимо это радостные хлопоты и прибавляют сил
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  • Анонимно 22 дек
    неужели родители с охраной не договорятся;) штрафов садика не предусмотрено небось
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  • Анонимно 22 дек
    Вакцинация будет добровольной.
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/235845-glavnoe-o-koronaviruse-na-22-dekabrya - насмешили, где-то я это уже слышал
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    Анонимно 22 дек
    Да да) я тоже слышала!
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