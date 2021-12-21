В Татарстане зафиксировали еще пять летальных исходов от COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщает региональный Минздрав.

COVID-19 унес жизни женщин 1941, 1954, 1955, 1956 годов рождения и мужчины 1958 года рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.



Фото: Максим Платонов

Всего в республике от коронавирусной инфекции скончались 1 389 татарстанцев.

За минувшие сутки в РТ выявили 97 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в регионе зафиксировали 41 764 случая COVID-19. Всего выздоровело 34 916 человек, в том числе 167 — за прошедшие сутки.

Диана Жиленкова