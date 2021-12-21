Новости общества

08:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстан первые поставки вакцин от COVID-19 для подростков начнутся в начале 2022 года

17:50, 21.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстан первые поставки вакцин от COVID-19 для подростков начнутся в начале 2022 года
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане первые дозы вакцин от COVID-19 для подростков начнут поступать в начале следующего года. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков.

Вакцинация будет добровольной. Какое количество доз поступит в республику, министр затруднился ответить. Все подробности станут известны после 28 декабря, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера Минздрав России утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, включив в него вакцинацию против COVID-19. Согласно документу, вакцинация подростков 12—17 лет проводится добровольно, с письменного согласия одного из родителей.

В начале декабря глава Минздрава России Михаил Мурашко заявлял, что вакцинация подростков начнется до конца года.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем