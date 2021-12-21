Новости общества

08:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минздрав: особенности вакцинации от COVID-19 должны быть пересмотрены

16:02, 21.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минздрав: особенности вакцинации от COVID-19 должны быть пересмотрены
Фото: Максим Платонов (архив)

Особенности вакцинации от коронавируса должны быть «немножко пересмотрены». Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет RT.

Пересмотр подхода к вакцинации необходим из-за ситуации с распространением омикрон-штамма коронавируса. Мурашко обратил внимание, что об этом говорят специалисты и в других странах.

Фото: Максим Платонов (архив)

Массовая вакцинация россиян против коронавируса стартовала 18 января 2021-го. По данным оперштаба, на 17 декабря в стране прививку сделали более 76,5 миллиона человек. Завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины, 70,8 миллиона граждан.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем